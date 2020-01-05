بـ كاميرا أمامية جانبية.. Oppo تحصل على براءة اختراع لهاتفها الجديد.. صور

حصلت شركة أوبو Oppo الصينية، على حقوق براءة اختراع جديدة، تسمح لها بإضافة كاميرا أمامية منبثقة من جانب الهاتف، وليس من الأعلى كما ظهرت في الهواتف الذكية خلال الآونة الأخيرة، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" الهندي.





وابتكرت العديد من شركات صناعة الهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة، تصميم الشاشة الكاملة حيث تكون الحواف فائقة النحافة وتهيمن الشاشة على الجزء الأمامي، ولكن الكاميرا الأمامية كانت عقبة تحول دون ذلك، فلجأ بعضها إلى قطع جزء من الشاشة لإضافة الكاميرات، في حين ابتكرت شركات أخرى كاميرات تنبثق من داخل الجهاز حين الحاجة، وآخر الابتكارات كان وضع الكاميرا ضمن الشاشة نفسها.





وقد حصلت شركة أوبو من الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية CNIPA، على حقوق براءة اختراع تسمح لها بوضع كاميرا أمامية تنبثق من جانب الهاتف الأيمن وليس الأعلى، وقد أرفقت الشركة طلب براءة الاختراع برسوم وصور لهاتف ذكية مع الكاميرا الأمامية المنبثقة الجانبية.





وتكشف رسومات براءات الاختراع عن وضع وحدة الكاميرا الآلية على الجانب الأيمن من الهاتف، حيث يضفي التصميم الذكي على الكاميرا المنبثقة إمكانية الجلوس مع ظهرها عند عدم استخدامها، ويمكننا أيضًا أن نرى الجزء الخلفي يضم كاميرتين أخريين أسفل الآلية المنبثقة بالإضافة إلى فلاش LED، على الرغم من أنها مجرد صورة مرجعية.





ويظهر الجانب الأيمن أيضًا وضع زر الطاقة في حين أن الجانب الأيسر لمفاتيح الصوت إلى جانب فتحة sim، ويضم الجزء السفلي مكبر صوت وموصل الشاحن من النوع C ومقبس سماعة رأس.





ولا توجد أي إشارة واضحة إلى الوقت الذي قد تصل فيه البراءة إلى هاتف فعلي أو ما إذا كان يحدث على الإطلاق، ولا تقوم الشركات بتحويل جميع براءات الاختراع الخاصة بها إلى أجهزة إنتاج، ولكن رؤية ذوق Oppo لآليات منبثقة مختلفة ليس من المتصور أننا قد نصل هذا بالفعل في هاتف فعلي عاجلًا أم آجلًا.



