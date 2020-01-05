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تكنولوجيا

فيديو مسرب يكشف موعد إطلاق Galaxy S20 و Galaxy Fold 2

الأحد 05/يناير/2020 - 05:00 ص
Galaxy
Galaxy
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شيماء عبد المنعم
أكد الفيديو الترويجي لحدث سامسونج المرتقب "Samsung Unpacked"، موعد الإعلان عن الجيل القادم من هواتف سلسلة Galaxy S الرائدة، بالإضافة إلى الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي Galaxy Fold.

وحسب موقع "xda-developers"، أظهر الفيديو الترويجي المسرب للحدث ما كشفه التقرير الذي نشره المستخدم المسمي @ water8192، عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات القصيرة تويتر، رسمًا متحركًا يستحوذ على مربعين ملفوفين بالبلاستيك يبرز أسم GALAXY، وفي نهاية الفيديو يظهر تاريخ الحدث وكيفية مشاهدته.

ورغم من أن البيان الصحفي الرسمي الذي يعلن عن Samsung Unpacked 2020 لم ينته بعد، فمن المحتمل أن يتم نشر البيان الصحفي قريبًا مع تأكيد موقع الحدث ووقته، ومن المتوقع أن يعقد هذا الحدث في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا في 11 فبراير القادم.

وكان من المقرر أن سامسونج ستعقد حدث Unpacked في 18 فبراير المقبل، إلا أن تقريرًا حديثًا كشف أن الشركة ستعجل في إقامة الحدث ليكون قبل هذا التاريخ بأسبوع.

وكشفت التسريبات خلال الأشهر الماضية الكثير عن مواصفات هاتف سامسونج الرائد المقبل، الذي كان يتوقع في البداية أن يحمل اسم Galaxy S11، لكن تسريبات حديثة كشفت أنه سيحمل بدلًا من ذلك اسم Galaxy S20.

ويعتقد أن المربع في الفيديو الترويجي يشير إلى هاتف جالاكسي إس20 في حين يشير المستطيل إلى الهاتف القابل للطي الذي سيكون شبيها بهاتف موتورلا المسمي razr، والذي أعلنت عنه شركة موتورولا أواخر العام المنصرم.
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