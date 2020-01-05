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منوعات

للإماراتيين.. احذروا هذا النوع من التمر

الأحد 05/يناير/2020 - 09:30 ص
للإماراتيين..إحذرو
للإماراتيين..إحذرو هذا النوع من التمور
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محمود نوفل
أغلقت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، "مصنع طيبات الإمارات للتمور" بمدينة العين، والذي يحمل الرخصة التجارية رقم IN- 1001465، نظرًا لمخالفته القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظرًا لخطورتها على الصحة العامة.

وذكرت الهيئة في قرارها -بحسب بيان اليوم الأحد- أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشأة خلال العام الماضي 2019.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجددًا بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات.

وبينت الهيئة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في عدم التزام مسؤول المنشأة بالإجراءات اللازمة لمكافحة الحشرات مما ترتب عليه انتشار الحشرات في مناطق الإنتاج وتعريض المنتج الغذائي للفساد، موضحة أنه تم تحرير 3 مخالفات بحق المنشأة في يناير وديسمبر من العام الماضي.
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