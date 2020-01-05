طاقة البرلمان: محاولات أردوغان للسطو على النفط الليبي ستفشل

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا هو إجراء باطل ومخالف لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية ، مشيرا الى ان محاولات الارهابى النازى رجب طيب اردوغان للسطو على النفط الليبى وثروات الشعب الليبى ستكون فاشلة.





وأعرب "السويدى " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة والمطلقة فى قدرة المؤسسات الشرعية والجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر والشعب الليبى على افشال جميع محاولات اردوغان وجميع اتباعه من الارهابيين والدواعش والمليشيات الارهابية التابعة للمدعو فايز السراج فى احتلال وغزو تركيا للدولة الليبية ، مؤكدا ان كل يد ارهابية ستحاول السطو لسرقة النفط الليبى سيتم بترها ودفن جسدها فى مقابر الاراضى الليبية.





وأعرب النائب طلعت السويدى عن اسفه الشديد لصمت المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن سياسات رجب طيب اردوغان الارهابية داخل سوريا ومحاولاته الحالية لاحتلال ليبيا للسيطرة على النفط الليبى ومقدرات وثروات ليبيا مطالبا من مجلس الامن عقد جلسة عاجلة وطارئة لمواجهة اطماع اردوغان وتسليحه للميليشيات الإرهابية داخل ليبيا.





كما طالب النائب طلعت السويدى من الشعب الليبيى الشقيق الوقوف خلف مؤسساته الشرعية وفى مقدمتها الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الغزو والعدوان التركى السافر ضد دولته، معلنًا دعمه التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الامن القومى المصرى والحدود المصرية.





وأكد ان الشعب المصرى كله يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف القوات المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر ، مشيرا إلى أنه ليس لديه اى تخوف على مصر لأنها قادرة على حماية أمنها القومى وحماية الأمن القومى العربى.



