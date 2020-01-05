AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طاقة البرلمان: محاولات أردوغان للسطو على النفط الليبي ستفشل

الأحد 05/يناير/2020 - 11:24 ص
أردوغان
أردوغان
Advertisements
ماجدة بدوى
أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا هو إجراء باطل ومخالف لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية ، مشيرا الى ان محاولات الارهابى النازى رجب طيب اردوغان للسطو على النفط الليبى وثروات الشعب الليبى ستكون فاشلة.

وأعرب "السويدى " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة والمطلقة فى قدرة المؤسسات الشرعية والجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر والشعب الليبى على افشال جميع محاولات اردوغان وجميع اتباعه من الارهابيين والدواعش والمليشيات الارهابية التابعة للمدعو فايز السراج فى احتلال وغزو تركيا للدولة الليبية ، مؤكدا ان كل يد ارهابية ستحاول السطو لسرقة النفط الليبى سيتم بترها ودفن جسدها فى مقابر الاراضى الليبية.

وأعرب النائب طلعت السويدى عن اسفه الشديد لصمت المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن سياسات رجب طيب اردوغان الارهابية داخل سوريا ومحاولاته الحالية لاحتلال ليبيا للسيطرة على النفط الليبى ومقدرات وثروات ليبيا مطالبا من مجلس الامن عقد جلسة عاجلة وطارئة لمواجهة اطماع اردوغان وتسليحه للميليشيات الإرهابية داخل ليبيا.

كما طالب النائب طلعت السويدى من الشعب الليبيى الشقيق الوقوف خلف مؤسساته الشرعية وفى مقدمتها الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الغزو والعدوان التركى السافر ضد دولته، معلنًا دعمه التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الامن القومى المصرى والحدود المصرية.

وأكد ان الشعب المصرى كله يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف القوات المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر ، مشيرا إلى أنه ليس لديه اى تخوف على مصر لأنها قادرة على حماية أمنها القومى وحماية الأمن القومى العربى.

واختتم: "التاريخ اثبت للعالم كله وقوف مصر صفا واحدا عندما يستشعر شعبها العظيم البطل اى مخاطر تواجه الدولة المصرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. وخارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات بشكل سريع.. ويؤكدون: ضرورة تشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية

حفتر يدعو الشعب التركي للانتفاض ضد أردوغان

خليفة حفتر للشعب التركي: أردوغان سيلقي بجيشكم في الهلاك

الخطاب كاملا | حفتر يعلن النفير العام ويوجه رسائل للشعب الليبي والتركي | فيديو

المشير خليفة حفتر: أردوغان مستعمر ومعتوه ولن يكون وصيا على ليبيا

برلماني: محاولات تركيا غزو ليبيا تسقط أردوغان وتحاكمه كمجرم حرب

ترشيحاتنا

ترامب أخبر شخصا واحدا فقط بعملية اغتيال سليماني.. تعرف عليه

بعد تطبيقه رسمياً.. المستفيدون من المعاش في قانون التأمينات الجديد

اشتعال الموقف.. ترامب يهدد بإرسال قوات عسكرية إلى إيران

عاجل .. هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

قتل القتيل ومشي في جنازته| وثائق رسمية: هذا العراقي سلم الإيرانيين لـ أمريكا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

اشتكت من خطأ في الطلب.. عاملة في مطعم شهير بولاية أمريكية تهدد زبونة بسلاح ناري

بعد وفاة عروسين بالمنوفية.. احذر 5 مخاطر لـ الدفاية الكهربائية