١٠٩_سنه_زمالك يتصدر تويتر .. ومغردون: مهما بدا لك مرهقًا أو منهكًا لا يموت

يحتفل عدد من جماهير نادى الزمالك، بمرور 109 أعوام، على إنشاء النادي الذي تم تأسيسه يوم 5 يناير عام 1911، ويعتبر واحدا من أقدم الأندية الجماهيرية فى مصر والوطن العربى والقارة السمراء.



دشن عدد من جماهير النادى الزمالك هاشتاج #١٠٩_سنه_زمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



نحتفل معكم على مدار اليوم بالذكرى الـ١٠٩ لتأسيس نادي الزمالك، كل عام وجمهورنا ورموزنا بخير، كل عام وتاريخ نادينا دائمًا وأبدًا فخرًا لنا جميعًا!

#١٠٩_سنة_زمالك



مهما بدا لك مرهقًا او منهكًا او يحتضر، هو لا يموت، ويظل دومًا قادرًا ان ينتصر

#١٠٩_سنه_زمالك



الزمالك هو الحياه بكل بتفاصيلها..

إن تخليت عنه فقد فقدت نفسي..

#١٠٩_سنة_زمالك



109 سنة أنشئ اعظم نادي فالكون الزمالك😍