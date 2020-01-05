تطبيق نظام الباكس الالكترونى لأرشفة فحوصات الأشعة بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة

شهد اليوم الأحد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بدء تطبيق نظام الباكس الإلكتروني بقسم الأشعة بمستشفيات جامعة المنصورة وهو نظام الكترونى لأرشفة فحوصات الأشعة الكترونيا وربط المراكز الطبية والمستشفيات بنظام الكترونى موحد .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب ، الدكتور محمد حجازي القائم بعمل المدير التنفيذي للمراكز الطبية والمستشفيات ،الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي ، الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة ، الدكتور أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة ، الدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية ، الدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة ، الدكتور وسام فتحي مدير العلاج الاقتصادي ، الدكتور محمد الندور مدير العيادات الخارجية .

ومن جانبه اكد الدكتور أشرف عبد الباسط أنه مع بداية عام 2020 تشهد الجامعة انطلاق تفعيل العمل بنظام الباكس والذى تم تشغيله تجريبيا خلال الفترة الماضية وهو خطوة من خطوات التحول الرقمى للخدمات الطبية بالجامعة كما يتم حاليا تطوير المنظومة الطبية وربطها بجميع الأقسام وكافة المستشفيات والمراكز والذى يعد اضافة كبيرة للمنظومة الطبية بجامعة المنصورة.

ومن جانبه اكد الدكتور أشرف عبد الباسط أنه مع بداية عام 2020 تشهد الجامعة انطلاق تفعيل العمل بنظام الباكس والذى تم تشغيله تجريبيا خلال الفترة الماضية وهو خطوة من خطوات التحول الرقمى للخدمات الطبية بالجامعة كما يتم حاليا تطوير المنظومة الطبية وربطها بجميع الأقسام وكافة المستشفيات والمراكز والذى يعد اضافة كبيرة للمنظومة الطبية بجامعة المنصورة.

واضاف أن هناك جهودا كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين على تعاونهم في تشغيل نظام الباكس وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المترددين من كافة محافظات الدلتا .

واضاف أن هناك جهودا كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين على تعاونهم في تشغيل نظام الباكس وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المترددين من كافة محافظات الدلتا .





واشار الدكتور الشعراوى كمال الى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجى والتحول الرقمى للخدمات الطبية عن طريق منظومة الباكس لارشفة فحوصات الأشعة لتوفير الوقت والمجهود لتشخيص الحالات وأرشفتها الكترونيا ليسهل الوصول اليها وأن قسم الأشعة يشهد تحول كبير وتطور مستمر بفضل جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين فهو من الأقسام التى تقدم خدماتها لكافة الأقسام الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية .





واستعرض الدكتور أحمد عبد الخالق الهدف من استخدام نظام الباكس الالكترونى الذي بدأ تنفيذه في قسم الأشعة والذى سيرفع من جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى بالمستشفيات والمركز الطبية بالجامعة كونه برنامج أرشيف طبى الكترونى لفحوصات الأشعة والذى يُسهم في سرعة الوصول إلى التشخيص وتقليل الوقت لانتظار نتائج الفحوصات الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المرضي للمريض.

واضاف انه تم ربط 7 مستشفيات ومراكز طبية ويسمح النظام للطبيب بمتابعة حالة المريض من خارج المستشفى وتم إجراء 451 ألف حالة وتخزينها على النظام بمعدل يومى 140 حالة أشعة رنين ، 220 حالة أشعة مقطعية ، 300 حالة اشعة عادية ، 280 حالة مومجرافى.





واشار الى أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضّع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني بنظام ابن سينا الطبى كما يعطى النظام قدرة أكبر للتخصصات الدقيقة فى تشخيص فحوصات الأشعة بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات كاملة من مختلف الحالات والتى تسمح بسهولة الاضطلاع عليها والتى تساعد فى زيادة وتطوير البحث العلمى والنشر الدولى.



