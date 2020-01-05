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أخبار البلد

الكاتب فتحى السايح ضيف برنامج مساحة للرأي.. غدا

الأحد 05/يناير/2020 - 03:34 م
الكاتب الصحفي فتحي
الكاتب الصحفي فتحي السايح
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قسم النقابات
يحل الكاتب الصحفى فتحى السايح الخبير الاقتصادى ضيفا على برنامج مساحة للرأي على الفضائية المصرية مباشر لأمريكا غدا الساعة 12 ظهرا.

ومن المقرر أن تناقش الحلقة الإشادات الدوليه بالاقتصاد المصرى ومشروعات التنمية في مصر وتأثيرها على الاقتصاد المصري وتطويره.

البرنامج من تقديم المذيعة دينا فكري، ورئيس التحرير ناصر شوشان، وإخراج هاني عبد الله.
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