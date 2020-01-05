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رياضة

ضربة موجعة لـ الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري المصري

الأحد 05/يناير/2020 - 08:40 م
لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي
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حسن العمدة
يواجه الأهلي ضيفه نادي مصر مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي استاد القاهرة فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وتقدم الأهلي فى الشوط الاول علي نادي مصر بهدف وحيد عن طريق النيجيري جونيور آجاي .

وتأكد غياب أليو ديانج لاعب الأهلي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام طنطا المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 15 يناير.

وحصل ديانج على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مشاركته مع الفريق أمام نادي مصر، بالجولة الثانية عشرة.

وحصل ديانج على البطاقة الصفراء الأولى خلال مواجهة فريقه أمام بني سويف بكأس مصر، والثانية خلال مواجهة الإسماعيلي بالدوري.
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