دراسات الأزهر بالإسكندرية: تصحيح 21 مادة إلكترونيا هذا العام

تفقدت الدكتورة بديعة الطملاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، امتحانات الفترتين الصباحية والمسائية؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لبناتها الطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهن في أداء الامتحان، مشددة على ضرورة توفير وسائل الراحة لهن أثناء امتحانهن.



وقالت الطملاوي، لصدىالبلد، إنها تفقدت المطبعة السرية، ومسجد الكلية، وقسم الامتحانات، منوهة أن الكلية سوف تقوم بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني في 21 مادة من المواد التي تدرس على مختلف الفرق بالكلية، منهم مادتين تم الامتحان فيهما أمس، ومثلهما اليوم.



وأكدت أنه لم يتم رصد أى مخالفات بالامتحانات أو رصد حالات غش بين الطالبات، منوها أن الامتحانات المصححة إلكترونيا لا تتيح ممارسة الغش لصعوبة ذلك فيها.



وبلغت عِدة اللجان الصباحية 59 لجنة، بينما بلغت عِدة اللجان المسائية 64 لجنة، ولم يُسجل بأيٍّ منهن حالات غش.



ونبهت الطملاوي، على ضرورة توعية الطالبة بكيفية التعامل مع ورقة الإجابة والحفاظ عليها، كما تم مسبقا تدريب الطالبات على كيفية التعامل مع ورقة الإجابة بعقد أكثر من امتحان تجريبي لتلك الفرق، وتم تحميل باور بوينت يشرح طريقة الإجابة للطالبات على موقع الكلية.