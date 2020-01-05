متفوقة على نيويورك وشنغهاي.. دبي الأول عالميا في افتتاح فنادق جديدة

حلت مدينة جدة في المركز السابع عالميًا والثاني عربيًا ضمن مؤشر المدن الرائدة عالميًا في افتتاح الفنادق الجديدة في العام الجديد وذلك وفقًا لتقرير "أمريكان إكسبريس، للاجتماعات والفعاليات 2020".



في حين احتلت دبي المركز الأول عالميًا بافتتاح مزمع لـ65 فندقًا جديدًا هذا العام متقدمة على أكثر المدن عراقة مثل لندن 30 فندقًا ونيويورك 22 فندقًا واورلاندر 18 فندقًا وتشنجدو 17 فندقًا وناشفيل 15 وهانغزو 15 وجدة 14 فندقًا وشنغهاي 12، كما جاءت في صدارة مدن المنطقة.



ويُشار الي ان صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية أعلن في سبتمبر 2019 عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة.



ويستهدف المشروع تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترفيه مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.