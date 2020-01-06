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فن

ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان يروج لحفله في الإمارات

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:46 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
روج الفنان محمد رمضان، لحفله المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة المقرر إقامته يوم 10 يناير المقبل.

ونشر "رمضان" صورة على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام"، وعلق قائلًا: "دبي ثقة فى الله نجاح مركز دبى التجارى العالمى اقوى حفله فى دبى"

ومن ناحية أخرى حقق الفنان محمد رمضان، 5 ملايين و100 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه على يوتيوب، يوم 1 من يناير الجاري.

وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» وذلك بعد ساعات من طرح الكليب يوم الأربعاء 1 يناير.
ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان يروج لحفله في الإمارات
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