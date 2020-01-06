بمكياج صاخب.. سارة نخلة تستعرض جمالها.. صورة

نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة جديدة لها، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.



وظهرت سارة نخلة، مرتدية بلوفر بنفسجى واعتمدت على ميك اب صاخب، وأكملت إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة.



وتركت سارة نخلة شعرها البنى القصير منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.



وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.