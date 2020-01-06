AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمكياج صاخب.. سارة نخلة تستعرض جمالها.. صورة

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:23 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة جديدة لها، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت سارة نخلة، مرتدية بلوفر بنفسجى واعتمدت على ميك اب صاخب، وأكملت إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة.

وتركت سارة نخلة شعرها البنى القصير منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.
بمكياج صاخب.. سارة نخلة تستعرض جمالها.. صورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ شورت قصير.. سارة نخلة تتألق من شوارع باريس

من باريس.. سارة نخلة تتألق أمام برج إيفل

بـ جيب قصير.. سارة نخلة تتألق فى باريس

بمكياج صاخب.. فيفي عبده تستعرض جمالها.. صور

سارة نخلة تنشر صورة مع شقيقها عبر "إنستجرام"

بمكياج صاخب.. عبير منير تستعرض جمالها.. صور

ترشيحاتنا

هل يجوز هجر الزوجة لشهور ؟.. الإفتاء تجيب | فيديو

إرسال معدات عسكرية وتكفل مادي..اتفاق جديد بين أردوغان وحكومة السراج

نجت من الموت| احتراق منزل فنانة بسبب انفجار الدفاية

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

عاجل | ريمونتادا تاريخية للزمالك أمام طنطا في الوقت القاتل ويفوز 3 - 2

اقتراب عمر السومة .. تعرف على آخر مهاجم وقع لـ الأهلي في سن الثلاثينيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. صور

توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة