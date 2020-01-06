مع جيشنا ضد أي عدو أو عميل.. أحمد فلوكس يدعم الجيش المصري

أعلن الفنان أحمد فلوكس دعمه للجيش المصري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



ونشر فلوكس صورة وكتب قائلًا :"كفايه كوميكس وكلام، إدعم جيش بلدك الجيش المصرى الأقدم على مدار التاريخ وصانع المعجزات.. نحن رجال أفعال لا أقوال ، أنا مقاتل مصرى قبل ما أكون فنان زى زى كل المصريين كلهم وقت الشدة جيش مصرى واحد".



وتابع: "أنا مع جيش بلدى جندى مقاتل ضد أى عدو وده الوقت اللى إحنا فيه يبان طبيعه المصرى الأصيل إحنا مع جيشنا ضد أي عدو أو عميل".



وشارك أحمد فلوكس فى بطولة فيلم الممر بطولة كل من أحمد عز وأحمد صلاح حسنى ومحمد فراج وهند صبرى ومحمد الشرنوبي وتأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.



وتدور أحداث الفيلم بعد النكسة مباشرة، الفترة التي تعرف باسم "حرب الاستنزاف" التي تمثل البداية الحقيقية لحرب أكتوبر، وحول مهمة ضرب معسكر للعدو في سيناء يضم احتياطيا كبيرا لسلاح العدو.





