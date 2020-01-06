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فن

تارون إيجرتون أفضل ممثل عن الفيلم الموسيقي Rocketman

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:05 ص
تارون إيجرتون
تارون إيجرتون
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شروق ابراهيم
فاز الممثل البريطاني تارون إيجرتون بجائزة أفضل ممثل عن الفيلم الموسيقي Rocketman بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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