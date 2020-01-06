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أخبار البلد

بعد غد..القاهرة تستضيف وزراء خارجية 4 دول أوروبية للتنسيق حول ليبيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:43 ص
شكري ونظيره الفرنسي
شكري ونظيره الفرنسي في لقاء سابق بالقاهرة
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محمد وديع
يستضيف وزير الخارجية سامح شكري، يوم الأربعاء بالقاهرة، اجتماعًا تنسيقيًا وزاريًا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرًا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الأسبوع الماضي، خلال مقابلة تليفزيونية، أن القاهرة ستشهد مطلع شهر يناير المقبل قمة رباعية تضم كلا من وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وستناقش القمة الاتفاق التركي الليبي الأخير بتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والبحري بين الجانبين، والتي وقعتها حكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج مع تركيا.

وتعد كل من فرنسا ومصر من أشد الداعمين للمشير خليفة حفتر، ومن جهته وجه المشير خليفة حفتر الشكر للحكومة الفرنسية على تسليمها معلومات تخص المجموعات الإرهابية في ليبيا، بما يعد من ثمار التعاون بين الجانبين الليبي والفرنسي، كما زار وفد إيطالي المشير خليفة حفتر فيما يعد تحولا في الموقف الإيطالي، حيث إن الحكومة الإيطالية كانت تدعم فائز السراج.
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