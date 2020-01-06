AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في مستهل زيارته للرياض.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:16 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمد وديع
استهل وزير الخارجية سامح شكري، فور وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بلقاء نظيره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين استعرضا أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل دفع مسار العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يعكس خصوصية تلك العلاقات، وذلك في إطار مُتابعة تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك، حيث تم بحث سُبل التعامل مع عدد من التحديات الإقليمية الراهنة، بما يُجنّب المنطقة مزيدًا من التصعيد، ويُسهم في تحقيق أمن واستقرار وتنمية شعوبها.
في مستهل زيارته للرياض.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني

وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي

شكري ونظيره الإيطالي:اتفاق أردوغان والسراج يعطل الحرب على الإرهاب

خلال محادثات مع بومبيو.. شكري: نتطلع إلى اتفاق عادل خلال مفاوضات سد النهضة

تطورات مفاوضات سد النهضة.. شكري يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

على هامش منتدى أسوان .. وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره الصومالي

ترشيحاتنا

غدا.. إجازة رسمية بـ البنوك والبورصة

هل تقبل الصلاة فى منزل به كلب؟

4 علامات يصدرها جسمك تدل أن صحتك في خطر

الدولار أقل من 16 جنيها.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2020

أول رائدة فضاء تؤكد الكائنات الفضائية تعيش بيننا على الأرض

دعاء الريح والغبار.. فعل شائع عند هبوب الرياح يجعلك تقع في ذنب عظيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات جنات في عيد ميلادها

عمال الصرف يعثرون على أحجار ونقوش أثرية بقرية دنديط فى ميت غمر

تسمم عائلة بعد تناوله.. علامات تكشف اليوسفي الطازج من الفاسد