أصالة تتصدر تويتر بعد إعلان انفصالها رسميا عن طارق العريان

تصدرت الفنانة أصالة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة " تويتر "، بعد انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان .



ونشرت أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعمها .



وعلقت أصالة علي الصورة :" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

