AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أصالة تتصدر تويتر بعد إعلان انفصالها رسميا عن طارق العريان

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:24 ص
اصالة
اصالة
Advertisements
رنا اشرف
تصدرت الفنانة أصالة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة " تويتر "، بعد انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان .

ونشرت أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعمها .

وعلقت أصالة علي الصورة :" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أنباء انفصالها.. شاهد أحدث ظهور لـ أصالة مع ابناء طارق العريان

بعد شائعة انفصالها عن طارق العريان .. أصالة تثير الجدل بتغريدة مثيرة

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

القصة الكاملة لـ انفصال أصالة عن طارق العريان.. الإعلامي تامر أمين يعلن عن الطلاق.. والثنائي يلتزم الصمت بـ رسائل غامضة

فيديوجراف| تفاصيل طلاق أصالة وطارق العريان

5 دلائل تؤكد| طلاق أصالة وطارق العريان

ترشيحاتنا

عقب إعلان غزو ليبيا .. زيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي إلى الجزائر

مدرب طنطا: هدف الزمالك الثالث قضى على طموحنا ونأمل في هزيمة الأهلي

عمال الصرف يعثرون على أحجار ونقوش أثرية بقرية دنديط فى ميت غمر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة

فيديو جديد .. منى فاروق توجه رسالة إلى جمهورها من دبي

محمد الخشت: محمد صلاح رمز قومي وأتمنى تواجده بجامعة القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون يرصدون تعامد الشمس على حتشبسوت بالأقصر | صور

فريق من رجال الإطفاء ينقذ طفلا علق رأسه في مقعد مرحاض.. شاهد

احذر..نوع من البطاطس يؤدي إلى الوفاة