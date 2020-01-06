العلميين: القرار التركي بالتدخل في ليبيا تهديد مباشر لمصر وحدودها الغربية

قال الدكتور عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن هيئة كبار العلماء أكدت أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة.



وأضاف "المليجي" في بيان، اليوم الاثنين، أنه يجب على العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة، ورفض منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء.



ودعت الهيئة، جميع الأشقاء الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج؛ لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها، وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها.



وتدعم هيئة كبار العلماء ، الموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها، وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية، مؤكدة أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر التي كانت ولا تزال سدا منيعا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية وسلامتها.



ويأمل أعضاء الهيئة في انتهاء هذا الصراع، داعين الله أن يحفظ مصر والمنطقة العربية وشعوبها، وأن ينعم عليها بالأمن والسلام، وأن يجنبنا جميعا مخاطر الحروب وويلات النزاعات التي يجب تجنبها بكل وسيلة ممكنة.



وأوضحن نقابة العلميين أنها تتابع ما يجرى على ارض ليبيا الشقيقة وتثمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية المصرية تلك الجهود التى تهدف الى المصالحة بين الفرقاء الليبيين وازالة كل الأسباب التى تؤدى الى التدخل الأجنبي فى الشأن الليبي .



وترى نقابة المهن العلمية ان التدخل التركي فى الشأن الليبي سيترتب عليه جلب عناصر إرهابية للأراضى الليبية وتسهيل مهمتها فى العدوان على ليبيا كما حدث سابقا فى سوريا ، وان هذه العناصر سوف تتمدد فى نشاطها الإجرامي للدول المجاورة وفى مقدمتها مصر لا قدر الله ، ولذلك يعتبر القرار التركي باالتدخل تهديدا مباشرا لمصر وحدودها الغربية ، ومن حق مصر الطبيعي ان تحمى حدودها وتصون شعبها وتقف فى وجه هذا العدوان بكل السبل والوسائل التى تملكها .

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وامام هذا التهديد تعلن نقابة المهن العلمية انها تقف خلف قيادة مصر السياسية وتضع كل امكانياتها البشرية والمادية والعلمية تحت تصرف قواتنا المسلحة أينما ذهبت حتى تمام زوال هذا الخطر الارهابي المدان .

