AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن الشرقية يضبط سائق توك توك تحرش بطفلة ذوي احتياجات | تفاصيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:30 ص
مديرية أمن الشرقية
مديرية أمن الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي
تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط سائق توك توك حاول التحرش بطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة مصابة بمتلازمة دون، أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها بمركز الزقايق، الا ان القدر انقذها وذلك عندما شاهدته سيدة أثناء سيرها مصادفة ونهرته فهرع وتركها.

وقامت أسرة الطفلة بتحرير محضر وتم القبض عليه، وإحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه.


تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا من أسرة " ز ر " 16 سنة من ذوى الإحتياجات الخاصة "متلازمة داون" مقيمة قرية كفر الحصر، تتهم فيه "مصطفى و " 19 سنة سائق، مقيم كفر الزقازيق، بالتعدى على ابنتهم والتحرش بها.

فيما تبين أنه أثناء سير السائق فى أحد شوارع قرية كفر الحصر، شاهد الطفلة فى أحد الشوارع، وحاول التحرش بها والتعدى عليها جنسيا، فشاهدته سيدة من شرفة منزلها، فأهانته فهرع مسرعا وأبلغت أسرتها، وتم تحرير المحضر رقم 62281 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2020.

فيما تمكنت قوة من مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أحمد متولي، رئيس مباحث مركز الزقازيق، من ضبط المتهم وتم إحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة تحرر حفيد تاجر دون دفع مليون جنيه فدية لخاطفيه بالشرقية

حوادث اليوم فى مصر.. مقتل مواطن سعودي في مصر.. تعذيب طفلة فى كفر الشيخ .. وفاة عروسين بالغاز

ضحايا اليوم.. سائق يقتل زميله ويدفنه في الصحراء لسرقة سيارته بسوهاج.. ومصرع مبيض محارة أثناء عمله بكفر الشيخ.. وشاب ينتحر بالحبة السامة في الإسكندرية

عامل يقتل حماته أثناء تدخلها لفض مشاجرة مع زوجته بالشرقية

2019 عام جرائم القتل والإعدام بالشرقية.. عم يتخلص من ابنة أخيه وآخر يقتل حماته وزوج يطعن طليقته

ترشيحاتنا

عقب إعلان غزو ليبيا .. زيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي إلى الجزائر

بث مباشر .. قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية

طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها لليبيا وما تقوم به شو إعلامي

بدء مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني في طهران.. صور

ادفعوا لنرحل.. رسائل مفاجئة لـ ترامب بعد مطالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية

غدا.. إجازة رسمية بـ البنوك والبورصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون يرصدون تعامد الشمس على حتشبسوت بالأقصر | صور

فريق من رجال الإطفاء ينقذ طفلا علق رأسه في مقعد مرحاض.. شاهد

احذر..نوع من البطاطس يؤدي إلى الوفاة