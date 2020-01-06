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حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم بـ زراعى إيتاى البارود

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:37 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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جمالات الدمنهورى
أصيب ٧ أشخاص ،بجروح وسحجات واشتباه كسور، بأماكن متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي " القاهرة - الاسكندرية "، أمام قرية الأربعين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين:

وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ركاب " بيجو"، بالطريق الزراعي امام قرية الأربعين وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من:" عبد الفتاح نبيه ابراهيم شيحة" 52 سنة، " سمير فتحى السيد متولى" 50 سنة، " محمد السيد محمد عليوة" 54 سنة، " فايزة أحمد الصبرى" 47 سنة، " سامح السيد الشلقامى" 40 سنة، " زينب سمير الخولى" 28 سنة، " أحمد سمير السيد" 30 سنة، وتم نقلهم للمستشفي العام بإيتاي البارود وجار عمل الاسعافات الأولية والاشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم..وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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