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تكنولوجيا

بـ292 بوصة.. سامسونج تطلق أكبر شاشة تليفزيون على الإطلاق

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:07 م
سامسونج تطلق أكبر
سامسونج تطلق أكبر شاشة تليفزيون على الإطلاق
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ندى على
ذكر موقع CNET أن شركة Samsung قد أطلقت شاشة تليفزيون 292 بوصة أى ما يعادل 7.4 متر.

وتعد شاشة تليفزيون سامسونج هى أكبر شاشة تليفزيون على الإطلاق تم إطلاقها حتى الآن، وبجانب حجمها الهائل تتمتع الشاشة بنقاء فائق.

وقالت سامسونج في بيان لها إن هذه الشاشة تعد هى الأكبر على الإطلاق حيث إنها تواصل إنتاج شاشات بأحجام كبيرة، وأطلقت سامسونج شاشة تليفزيون بـ150 بوصة تحتوى على جودة نقاء بتقنية 8K.

وتتميز شاشة سامسونج العملاقة باحتوائها على تقنية MicroLED وهى التقنية التى تستخدم لأول مرة خلال العقد الجديد 2020، حيث أن الشاشات كانت تصنع بتقنية OLEDوقبل ذلك كانت تصنع بتقنية LCD.

وتوفر تقنية MicroLED مستويات عالية من الدقة للون الأسود لاحتوائها على ملايين من عناصر LED لخلق صورة مباشرة بجودة رائعة.
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