سائحو وزوار الكنيسة المعلقة يلتقطون سيلفي مع وزير السياحة والآثار



حرص زوار ومريدي الكنيسة المعلقة على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك اثناء زيارته للكنيسة المعلقة وكنيسة ابي سرجة بمنطقة مصر القديمة الأثرية لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين في عيد الميلاد المجيد،



حيث التف حوله الزائرون والسياح الأجانب،ومنهم مجموعة أمريكية جاءت خصيصًا الى مصر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في المكان الذي لجأت اليه العائلة المقدسة اثناء رحلتها في مصر معربين عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية و ما بها من تناغم و تلاحم.



وأكد وزير السياحة و الآثار اهتمام الوزارة باحياء مسار العائلة المقدسة حيث تم ترميم وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية على المسار.



فقد تم افتتاح الكنيسة المعلقة بمصر القديمة بعد الانتهاء من ترميمها كما تم الانتهاء من أعمال ترميم كنيسة العذراء مريم والشهيد ابانوب بسمنود وافتتاح مغارة وكنيسة ابي سرجة بمصر القديمة بالإضافة إلى ترميم أجزاء من أديرة وادي النطرون الأربعة.



وجاري حاليا ترميم وتأهيل كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا ومشروع تطوير موقع شجرة مريم بالمطرية، هذا بالإضافة إلى إصدار كتالوج بالغتين العربية والإنجليزية لتوثيق مسار العائلة المقدسة والمواقع الأثرية التي مرت عليها الرحلة.



كما تقوم الوزارة ايضا بتطوير مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الموجوده علي نقاط مسار العائلة المقدسة وذلك للنهوض بها ورفع كفاءتها.