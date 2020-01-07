أستاذ بالأزهر: لبس المرأة ليس مبررا للتحرش .. فيديو

حكم التحرش في الإسلام.. مفتي الجمهورية: حرام شرعا وجريمةٌ يعاقب عليها القانون ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة.. الأزهر: تبريره بسلوك أو ملابس الفتاة فهم مغلوط