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أخبار البلد

أيمن نصري: الإعلام له دور مهم في تشكيل وعي المواطن ومحاربة الفكر المتطرف

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:11 م
أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار بجنيف
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أماني نوار
قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان إن الإعلام هو أحد أهم القوى الناعمة والتي تستخدم في كسب العقول والقلوب وقد تحول الإعلام إلي أحد أبرز أدوات الجيل الرابع تستخدمها الدول لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية وتشويه خصومها السياسيين.

وأكد نصري في بيان له أن الدولة المصرية تتعرض لحرب إعلامية وهجمة شرسة من بعض وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بهدف تشويه سمعتها أمام المجتمع الدولي منذ العام ٢٠١٣ مستخدمين تارة الملف الحقوقي وتارة الملف السياسي وهو ما يتطلب استحداث منظومة إعلامية متكاملة تمتلك كل الأدوات لمخاطبة المجتمع الدولي ونقل حقيقية الوضع السياسي والحقوقي في مصر مع التركيز على نقل حجم الإنجازات التي حدثت في مصر في أخر ٤ سنوات سواء كانت على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأكد نصري أن الإعلام الأجتماعي هو نمط جديد من الإعلام ورأس حربة حروب الجيل الرابع لما يمتلك من تأثير هائل ومتنام وقد ظهر هذا التأثير في ثورات الربيع العربي لدرجة أصبح يقود الإعلام الاجتماعي كفيس بوك وتوتير الإعلام التقليدي وهو ما يتطلب إطلاق حملات توعية تستخدم نفس هذه الوسائل للتوعية بمدى خطورة استقاء المعلومات من مواقع التواصل والاجتماعي لما تحمله من أخبار كاذبة وفيديوهات مضللة وصلت إلي نسب مرتفعة جدا فأصبح من بين كل ١٠ أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ما لا يقل عن ٧ منها كاذبة ومفبركة و الهدف منها إحداث حالة من البلبلة في الشارع المصري بهدف إحداث خلاف بين الإدارة السياسية والمواطن المصري.

كما أكد نصري في بيانه على ضرورة إعطاء مساحة من حرية الحركة للإعلام يتمتع بالشفافية والمصداقية يقدم نقد بناء الهدف منه هو تسليط الضوء على السلبيات في مختلف المجالات وتقديم بعض التوصيات لإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل حتي لا ينصرف المواطن البسيط عن متابعة وسائل الإعلام المحلية ويتابع وسائل إعلام كاذبة ومضللة تبث أكاذيب عن مصر بهدف تشويه صورتها.
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