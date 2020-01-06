البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

قال مسئول في البيت الأبيض إن واشنطن تدعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.



وأضاف المسئول، في تصريحات لقناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم "الإثنين"، أن الولايات المتحدة تدعو القيادة الليبية لحماية استقلاليتها بدلًا من الغرق في تدخل أجنبي، مؤكدًا أن واشنطن تحث جميع الأطراف الليبية على وقف التصعيد والتحرك باتجاه حل النزاع.



تأتي تلك التصريحات في أعقاب موافقة البرلمان التركي يوم الخميس الماضي إرسال قوة عسكرية في ليبيا وسط إدانات واسعة النطاق على قرار التدخل في الشأن الليبي.



ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية في وقت سابق على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الأمن والأمن البحري، وهو ما أثار موجة من الاعتراض لدى عددًا من الدول، خاصة الداعمة للجيش الوطني الليبي.