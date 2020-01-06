AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سلمى أبو ضيف تثير الجدل مجددا بصورة بالمايوه مع حبيبها الإيطالي

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:59 م
سلمى أبو ضيف مع حبيبها
سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي
Advertisements
سعيد فراج
نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بـ المايوة، على أحد الشواطئ، وهي تتجول على ظهر حصان، ويظهر معها حبيبها الإيطالي التي ظهرت في أحضانه مؤخرًا.

كانت سلمى أبو ضيف، أثارت الجدل مُجددًا بظهورها مع الشاب الإيطالي الذي سبق ونفت ارتباطها به رسميًا في لحظات رومانسية، من خلال صور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت سلمى أبو ضيف صورة لها في أحضان الشاب الإيطالي وعلقت: "أفضل هدية في 2019 هو أنت".

وفي صورة للشاب الإيطالي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام علّقت سلمى أبو ضيف: "بحبك".

وكانت سلمى أبو ضيف نفت في الصيف ارتباطها بهذا الشاب الإيطالي مؤكدة أنها مجرد أصدقاء ولكن الصور وتعليقات الجمهور اظهرت عكس ذلك لتثير الفنانة الشابة الجدل من جديد.
سلمى أبو ضيف تثير الجدل مجددا بصورة بالمايوه مع حبيبها الإيطالي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته.. أزمة حجاب حلا شيحة تعود

جمبسوت مكشوف الكتفين.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

القصة الكاملة لخطوبة محمد الشرنوبي وراندا رياض.. المطرب يتصدر جوجل.. ورد فعل غير متوقع من أنغام بعد ارتباط مديرة أعمالها

بعد نفي علاقتها به.. سلمى أبو ضيف في أحضان شاب إيطالي.. صور

اخبار الفن | صور جريئة لـ سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي.. وزينة بـ الشورت في عرض خاص لفيلم الفلوس

الصور تكشف | علاقة عبدالله عمرو دياب بـ حبيب شقيقته كنزي

ترشيحاتنا

تعرف على القنوات الناقلة لحفل الأفضل في أفريقيا

حسن شحاتة مدربًا | تفاصيل مباراة نجوم العالم بـ سفح الأهرامات اليوم

رسميًا .. الأهلي يعلن قيد محمود كهربا في القائمة الأفريقية

20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد

تفاصيل جديدة عن الساعات الأولى لـ هروب كارلوس غصن

مرتضى منصور ينتظر رؤساء ومندوبي الأندية في نادي الزمالك غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

بعد تغيير شكل Adele .. أسباب ترهل الجسم بعد الريجيم وطرق علاجه