سلمى أبو ضيف تثير الجدل مجددا بصورة بالمايوه مع حبيبها الإيطالي

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بـ المايوة، على أحد الشواطئ، وهي تتجول على ظهر حصان، ويظهر معها حبيبها الإيطالي التي ظهرت في أحضانه مؤخرًا.



كانت سلمى أبو ضيف، أثارت الجدل مُجددًا بظهورها مع الشاب الإيطالي الذي سبق ونفت ارتباطها به رسميًا في لحظات رومانسية، من خلال صور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



ونشرت سلمى أبو ضيف صورة لها في أحضان الشاب الإيطالي وعلقت: "أفضل هدية في 2019 هو أنت".



وفي صورة للشاب الإيطالي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام علّقت سلمى أبو ضيف: "بحبك".



وكانت سلمى أبو ضيف نفت في الصيف ارتباطها بهذا الشاب الإيطالي مؤكدة أنها مجرد أصدقاء ولكن الصور وتعليقات الجمهور اظهرت عكس ذلك لتثير الفنانة الشابة الجدل من جديد.