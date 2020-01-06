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اقتصاد

بلومبرج: البنك الأهلي أفضل وكيل تمويلي للقروض المشتركة

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:30 م
محمد يحيي و أحمد عبد القوي
أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية، حصول البنك الأهلي المصري، على المركز الأول في تصنيفات البنوك العاملة بالسوق المصرية كأفضل وكيل لتمويل القروض المشتركة، والمركز الثالث بقارة إفريقيا والسابع على مستوى الشرق الأوسط في ذلك المجال؛ نظرا لدوره بين المؤسسات التمويلية الدولية لإتمام وإدارة الصفقات.

وقالت المؤسسة في تقرير صادر عن البنك اليوم، إن البنك الأهلي نجح في إتمام و إدارة 9 صفقات تمويلية بـ51 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 8.14% من إجمالي قروض القارة الإفريقية، من إجمالي 242 مليار جنيه قيمة الصفقات التمويلية التي تم إدارتها وتسويقها من جانبه على مدار 3 سنوات سابقة.

من جهته قال هشام عكاشة، رئيس البنك، إن مصرفه داعم للاقتصاد القومي من خلال توفير الاحتياجات التمويلية المطلوبة للقطاعات المختلفة بما يعزز فرص النمو والتنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، موضحا أن هناك اهتماما قويا برفع قدرات العناصر البشرية باعتبارهم قوام العمل المصرفي من خلال تقديم البرامج التدريبية الملائمة واتباع أحدث الوسائل في التدريب والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء.

وأعرب يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري عن اعتزاز البنك باستمراره في الحصول على المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الاوسط وافريقيا والذي يعد تتويجا للجهد المبذول واستكمالا لخطط البنك والتي تهدف إلى الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر، مؤكدا على ان هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

كما صرح شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي والتفاهم والتناغم بين كافة البنوك.
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