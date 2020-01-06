بائعة شاي و3 رجال.. استعانت بـ طليقها وعشيقها للتخلص من زوجها في الجيزة

كشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن التفاصيل الكاملة حول العثور على جثة سائق مقتول خنقًا، وملقى في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر.





البداية بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بنهر النيل أمام مجلس المدينة، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.





بالانتقال والفحص تم انتشال جثة تبين أنها لذكر مجهول الهوية في نهاية العقد الرابع به آثار خنق بالرقبة، وجرح قطعي بالفخذ اليمنى وكدمة بالأنف.





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وشكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية فريق بحث، لتحديد شخصية المجني عليه عبر النشر عبر فحص حالات الغياب، وتبين من التحريات الأولية، أن المجنى عليه سائق ٣٧ سنة ومقيم بإمبابة له معلومات جنائية.





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كما أكدت التحريات من خلال فحص علاقات المجنى عليه، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من بائعة شاي ٢٦ سنة ومقيمة إمبابة، وعامل ٢٧ سنة ومقيم إمبابة له معلومات جنائية، وجزار ٤٢ سنة ومقيم إمبابة.





عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزة الثاني هاتف محمول المجني عليه.





وبمواجهتهم أمام المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى أنها كانت متزوجة من المتهم الثالث "جزار"، وتزوجت من المجني عليه وانفصلت عنه لسوء معاملته لها، وارتبطت بعلاقة آثمة بالثاني "عامل"، إلا أن المجني عليه ردد شائعات عن سمعتها ونجله الثالث فاتفقت مع باقي المتهمين على قتله.





وبتاريخ الواقعة اتصلت المتهمة الأولى بالمجني عليه لمقابلته وعند حضوره وجد المتهمين وتوجهوا إلى منطقة كورنيش النيل بالمناشي لحل الخلافات وعقب وصولهم إلى مسرح الجريمة تعدى عليه المتهمون بالضرب والخنق حتى فارق الحياة وألقوا جثته بنهر النيل.