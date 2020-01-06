طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة

يتعرض البعض من المواطنين لمواقف اثناء شراء أو التنازل عن شئ.. فمن بين هذى الاشياء نستعرض الاجراءات التي يجب اتباعها عن نقل ملكية عداد الكهرباء سواء بحضور مالك الشقة الاصلى أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوب وتغيير اسم مالك العداد حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.



الاوراق المطلوب تقديمها عن نقل ملكية عداد الكهرباء:

يتم تقديم المستندات المطلوبة التالية عن نقل عداد الكهرباء من شخص لآخر او التنازل عن العداد الكهربائي من مشترك إلى آخر، وذلك في شركة الكهرباء التابع لها العقار.



صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد + الأصل للاطلاع.



صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.



في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام وأيضا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.



إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لآخر

يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

تقديم الاوراق المذكورة اعلي مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

مع العلم انه يجب حضور المشترك الاصلي للعداد شخصيا أو عمل توكيل منه لاتمام التنازل عن العداد.

يقوم المشترك الجديد بالامضاء علي اقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

مع ملاحظة انه في حالة شراء منزل او عقار من ورثة ، يجب احضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.