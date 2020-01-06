بسبب الحمى الصفراء ..عزل 7 ركاب من جنسيات أجنبية في مطار القاهرة

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الاربعاء ، 7 ركاب من جنسيات أجنبية، فور وصولهم من السودان ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.



قالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الخرطوم ، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 4 امريكيين وبريطانية وسودانيين من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.



أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي.



وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار لفحصهم والتأكد منهم .