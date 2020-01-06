سقطت أقنعة الكثيرين..فجر السعيد تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية

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وأضافت :" .والنهايات أصدق....هي تكشف حقائقهم.. الله ياكثر اللي كشفتهم وللاسف حتى الآن لم يستوعبوا إن #فجر قبل الأزمه الصحيه الشخصيه المسالمه التي تضحي لاجل الآخرين واللي تتحمل لاعتبارات عديده وتعطي بغير حساب ولاتعاتي ولا تشره تحولت الى شخصيه أخرى".