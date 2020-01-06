سقطت أقنعة الكثيرين..فجر السعيد تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، على صفحتها الشخصية عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة لها .
وعلقت فجر السعيد على الصورة قائلًة :" لا استثناء هم هكذا..في البدايات يتعاملون معنا بأقنعتهم وفي النهايات وبالذات في الأزمات الصحيه عندما يراهنوا على نهايتك وان لن تعيش او عندما تعيش ستبقى بحاجه لهم حينها ... يتعاملون معنا بوجوههم الحقيقية..لذا البدايات أجمل " .
وأضافت :" .والنهايات أصدق....هي تكشف حقائقهم.. الله ياكثر اللي كشفتهم وللاسف حتى الآن لم يستوعبوا إن #فجر قبل الأزمه الصحيه الشخصيه المسالمه التي تضحي لاجل الآخرين واللي تتحمل لاعتبارات عديده وتعطي بغير حساب ولاتعاتي ولا تشره تحولت الى شخصيه أخرى".
وتابعت :"معده جديده وقولون جديد وامعاء جديده لابد ان يرافقه عقليه حديده تنظر للأمور من واقع ما مررت فيه ... اللي مايفرحلي ان سنة 2020 دشت علي وانا بخير وعايشه وصحتي احسن واهو شاف حالتي كيف كنت لا اعتقد بانه سيكون له وود بحياتي .. الذي يصادقني لاجل نقل معلومات عني ايضًا ااتلزمني".
وقالت :"حياتي الخاصه ملكي وليست ملك الآخرين .. لكم مني وجهي الاعلامي اما تفاصيلي الدقيقه فعيب تنقلينها لكل الناس مهوووووووووو... وكل الناس ينقلونها لكل الناس وعقبها اتفاجأ بأسرار دقيقه بحياتي قد لا يكون لها اهمه عند الاخوين لكن انا يضايقني ان الناس تتداولها .. صكوا لسانكم اذا كنتوا بتحافظون علي... عموما الحجي ماينفع الحين موقفي صارم بصخصيتي الجديده ".
وأوضحت "اذا عرفتوا نفسكم فأحب أقولكم "درب الصد مارد" ... وللعلم لا اقصد شخصيه معينه مو مجموعه رجال ونساء كانوا مقربين ولدي ثقه فيهم الآن لا اترشف فيهم بحياتي وان حاولوا يغسلون وجهم في صدقوني بيسمعون كلام قاسي من شخصبه اكيد ماتعرفونها لاني فعلًا تغيرت لذلك حطيت صورتي واقفه الحمدلله "
كانت فجر السعيد، دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس.
وقامت فجر السعيد بالخضوع لأربع عمليات عمليات وقالت فجر السعيد فى فيديو سابق لها أن حالتها كانت صعبة وتعرضت لغرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة".
وعلقت فجر السعيد على الصورة قائلًة :" لا استثناء هم هكذا..في البدايات يتعاملون معنا بأقنعتهم وفي النهايات وبالذات في الأزمات الصحيه عندما يراهنوا على نهايتك وان لن تعيش او عندما تعيش ستبقى بحاجه لهم حينها ... يتعاملون معنا بوجوههم الحقيقية..لذا البدايات أجمل " .
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وأضافت :" .والنهايات أصدق....هي تكشف حقائقهم.. الله ياكثر اللي كشفتهم وللاسف حتى الآن لم يستوعبوا إن #فجر قبل الأزمه الصحيه الشخصيه المسالمه التي تضحي لاجل الآخرين واللي تتحمل لاعتبارات عديده وتعطي بغير حساب ولاتعاتي ولا تشره تحولت الى شخصيه أخرى".
وتابعت :"معده جديده وقولون جديد وامعاء جديده لابد ان يرافقه عقليه حديده تنظر للأمور من واقع ما مررت فيه ... اللي مايفرحلي ان سنة 2020 دشت علي وانا بخير وعايشه وصحتي احسن واهو شاف حالتي كيف كنت لا اعتقد بانه سيكون له وود بحياتي .. الذي يصادقني لاجل نقل معلومات عني ايضًا ااتلزمني".
وقالت :"حياتي الخاصه ملكي وليست ملك الآخرين .. لكم مني وجهي الاعلامي اما تفاصيلي الدقيقه فعيب تنقلينها لكل الناس مهوووووووووو... وكل الناس ينقلونها لكل الناس وعقبها اتفاجأ بأسرار دقيقه بحياتي قد لا يكون لها اهمه عند الاخوين لكن انا يضايقني ان الناس تتداولها .. صكوا لسانكم اذا كنتوا بتحافظون علي... عموما الحجي ماينفع الحين موقفي صارم بصخصيتي الجديده ".
وأوضحت "اذا عرفتوا نفسكم فأحب أقولكم "درب الصد مارد" ... وللعلم لا اقصد شخصيه معينه مو مجموعه رجال ونساء كانوا مقربين ولدي ثقه فيهم الآن لا اترشف فيهم بحياتي وان حاولوا يغسلون وجهم في صدقوني بيسمعون كلام قاسي من شخصبه اكيد ماتعرفونها لاني فعلًا تغيرت لذلك حطيت صورتي واقفه الحمدلله "
كانت فجر السعيد، دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس.
وقامت فجر السعيد بالخضوع لأربع عمليات عمليات وقالت فجر السعيد فى فيديو سابق لها أن حالتها كانت صعبة وتعرضت لغرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة".