رامي رضوان يثير جدلًا على إنستجرام ..وأحمد زاهر: انت مافيا من إيطاليا

نشر الإعلامى رامى رضوان ، عبر حسابه الشخصي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة جديدة.
وعلق رضوان على الصورة قائلًا :" كابتن طيار رامي رضوان يرحب بكم على متن الطائرة اسان٧٥٤ سير المتجهة الى الراديو ..حستنى فى الصورة طيار للحظة الكابتن أبو الكابتن".
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وانهالت التعليقات من معجبى ومحبى الإعلامى رامى رضوان ما بين :" ظابط شرطه اكتر" و " ظابط وطيار ودكتور ومذيع وأحسن راجل محترم " و" جيمس بوند ف نفسك رامي بوند ".
وأيضًا :" بحسبك كنت جي تحارب معانا " و" منور استاذ رامي".
وعلق رضوان على الصورة قائلًا :" كابتن طيار رامي رضوان يرحب بكم على متن الطائرة اسان٧٥٤ سير المتجهة الى الراديو ..حستنى فى الصورة طيار للحظة الكابتن أبو الكابتن".
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وعلق الفنان أحمد زاهر على الصورة قائلًا :" انت كده مافيا و من إيطاليا" ليرد عليه رامى رضوان :" افشتننني" .
وانهالت التعليقات من معجبى ومحبى الإعلامى رامى رضوان ما بين :" ظابط شرطه اكتر" و " ظابط وطيار ودكتور ومذيع وأحسن راجل محترم " و" جيمس بوند ف نفسك رامي بوند ".
وأيضًا :" بحسبك كنت جي تحارب معانا " و" منور استاذ رامي".