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أخبار البلد

رامي رضوان يثير جدلًا على إنستجرام ..وأحمد زاهر: انت مافيا من إيطاليا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:50 ص
الإعلامى رامى رضوان
الإعلامى رامى رضوان
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شيماء مجدي
نشر الإعلامى رامى رضوان ، عبر حسابه الشخصي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة جديدة.

وعلق رضوان على الصورة قائلًا :" كابتن طيار رامي رضوان يرحب بكم على متن الطائرة اسان٧٥٤ سير المتجهة الى الراديو ..حستنى فى الصورة طيار للحظة الكابتن أبو الكابتن".

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وعلق الفنان أحمد زاهر على الصورة قائلًا :" انت كده مافيا و من إيطاليا" ليرد عليه رامى رضوان :" افشتننني" .

وانهالت التعليقات من معجبى ومحبى الإعلامى رامى رضوان ما بين :" ظابط شرطه اكتر" و " ظابط وطيار ودكتور ومذيع وأحسن راجل محترم " و" جيمس بوند ف نفسك رامي بوند ".

وأيضًا :" بحسبك كنت جي تحارب معانا " و" منور استاذ رامي".
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