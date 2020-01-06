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أخبار البلد

أول تعليق من نقيب العلميين بعد الحكم عليه بـ4 سنوات سجن

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:21 ص
الدكتور عبدالستار
الدكتور عبدالستار المليجى نقيب العلميين
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شيماء مجدي
أكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين ، أن محكمة أمن الدولة للطوارئ أصدرت أمس الأحد حكمها في 3 قضايا ضد نقيب العلميين الدكتور عبدالستار المليجي .

وقال "أبو عميرة" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إنه تم الحكم اليوم علي النقيب وعدد من أفراد الأمن الذين اقتحموا معه النقابة وقاموا بأعمال البلطجة وهم (السيد عبدالستار عبدالسلام المليجي ، علاء محمد عبدالسلام ، الصاوي جمال الصاوي ، خالد محمد محمود الشحات ، ومحمود ماهر محمود حسن ) في القضية رقم ١٨٩٤ بأربع سنوات كما تم حبس أحدهم أمس

وفى هذا الصدد ، أصدر الدكتور عبدالستار المليجى نقيب العلميين بيانًا حول هذا الحكم قائلًا :" مستمرون على طريق العلماء والباحثين
وستبقى كرامتنا محفوظة وهاماتنا مرفوعة ".

أما بالنسبة لحكم القضاء ، فقد نوه "نقيب العلميين " إلى أنه سوف يسعى بالطرق القانونية لالغاء الحكم الصادر وسننجح كما نجح من قبل ، وذلك احترامًا لأحكام القضاء ".

وأستشهد النقيب فى الختام :" (عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع : عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” فاني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها: ” فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ” . وعجبت لمن اغتمّ كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ” فاني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: ” فاستجبنا له ونجَّيْنَاهُ من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين ” . وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله: ” وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ” فاني سمعت الله جل وتقدس يقول بعقبها: ” فَوَقَاهُ الله سيئات ما مكروا “. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: ” ما شاء الله لا قوة إلا بالله ” فاني سمعت الله عز اسمه يقول بعقبها: ” إن تَرَنِ أنا أقلَّ منك مالا وولدًا فعسى ربي أن يؤتين خيرًا من جنَّتِك " ).
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