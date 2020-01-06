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استقبال حافل للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حمزة شعيب
استقبل الحاضرون في قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة ميلاد المسيح، الرئيس السيسي بالأعلام والزغاريد فور وصوله لـ كاتدرائية ميلاد المسيح.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قداس عيد الميلاد لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط في عيد الميلاد.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي "أدعو الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما".

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان الرئيس السيسي بعث ببرقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين، قال فيها "الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرئيس "أغتنم هذه المناسبة الطيبة كى أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار".
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