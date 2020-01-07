بروتوكول تعاون بين كفر الشيخ والمصرية للاتصالات .. تنفيذ البنية التحتية للمشروع القومى للتحول الرقمي وميكنة القطاعات .. ونقلة نوعية فى توفير الخدمات للمواطنين

- محافظ كفرالشيخ يوقع بروتوكولا مع المصرية للاتصالات

- تنفيذ البنية التحتية للاتصالات للمشروع القومى للتحول الرقمي وميكنة القطاعات

- نقلة نوعية لتوفير الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات

- خطة متكاملة موضحة بكروكى تفصيلي عن أماكن مرور كابلات الألياف الضوئية

-خطة بـ1200 موقع بالمحافظة لتنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي



وقع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والمهندس عبد الستار الشيخ، نائب رئيس شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات للمشروع القومى للتحول الرقمي وميكنة جميع القطاعات الحكومية بالدولة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفرالشيخ، والشركة المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من 2020م، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جاء ذلك بحضور، الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمهندس وليد عبدالعال، رئيس قطاعات وجه بحري، والمهندس طارق عبد الجليل، رئيس قطاع غرب الدلتا، بالمصرية للاتصالات، والدكتور عبدالعظيم غنيم، معاون وزير الاتصالات، والمهندس أسامة ساري، مدير عام منطقة تليفونات كفرالشيخ، والمهندس حسام همام، مدير عام منطقة البحيرة، والمهندس طارق عامر، مدير عام تنفيذ المشروعات، والمهندس محمد طلعت حنيش، مدير عام سنترالات كفرالشيخ، والمحاسب أحمد صلاح جبريل، مدير مبيعات سنترالات كفرالشيخ.



قال محافظ كفر الشيخ، إن إطلاق المشروع القومى للتحول الرقمي سيُحدث نقلة نوعية فى مجال توفير الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات بالمحافظة، وهو ما سيُسهم في تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفى الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التى كان من الممكن التعرض لها فى وقت سابق، وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية؛ وصولًا لنيْل رضا الشارع، وتلبية احتياجات المواطنين.



أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة هي نواة بداية للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي ورؤية مصر 2030 بتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وميكنة جميع مراحل الموازنة والعامة والتحول إلى موازنة البرامج والأداء والمعالجات المحاسبية في ظل منظومة الـGFMIS، موضحًا أن البرنامج أهم جوانب تطبيق منظومة الـ GFMIS، وعرض أهم مسئولياتها سواء مسئولية الإدخال أو الترحيل أو التدفقات أو الإلتزامات وطبيعة الأعمال التي يكلف لها كل موظف، والمهام التي يقوم بها وتوفير الاعتمادات المالية أثناء عمل الخطة الشهرية لمقابلة الإلتزامات بالجهة الإدارية خلال كل شهر وكيفية المعالجات المحاسبية التي تتم في ظل تلك المنظومة.



وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى إنه تم إعداد خطة بـ1200 موقع على مستوى المحافظة لتنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، ومد كابلات شبكة الألياف الضوئية "الفايبر"، لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة، لإتاحة عددٍ من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، التي سيتم تطبيقها بكافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية والمصالح والإدارات التابعة بنطاق محافظة كفرالشيخ، لتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع فى قنوات تقديم الخدمات، وتحقيق التكامل فيما بينها، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا، وبالوسيلة التي تناسبهم.



وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لا تدخر جهدًا نحو تقديم سبل الدعم اللازم للبدء في تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، من خلال تضافر جميع أجهزة المحافظة المعنية لإطلاق تنفيذ المشروع الذى يُعد كأهم محاور التطوير فى القطاعات الحكومية، ومساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير الخدمات لهم، وتطوير البنية المعلوماتية، وبناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة، وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



أكد محافظ كفرالشيخ، علي التنسيق بين القطاعات الخدمية "مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء، والغاز، والري، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، والشركة المصرية للاتصالات، وهيئة الطرق والكباري"، في وضع خطة متكاملة موضحة بكروكى تفصيلى عن أماكن مرور كابلات شبكة الألياف الضوئية الخاصة بمنظومة التحول الرقمى، وعمل محضر انضمامى بالأعمال وتوزيعها على جميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة المعنية، لمراعاة عدم تعارض التنفيذ مع خطة المشروعات الاستثمارية للمحافظة من أعمال "رصف، ومياه شرب، وكهرباء، وغاز"، وغيرها من الخدمات الأساسية على مستوى المحافظة، ضمانًا لحماية المال العام.



ووجه محافظ كفرالشيخ بسرعة تنفيذ مد تلك الكابلات بالمواقع المستهدفة والمحددة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بها، لتجنب تحمل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية، وتجاوز معوقات التنفيذ للمشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحول الخدمات من تقليدية إلى خدمات رقمية وتكنولوجية متكاملة هدفها صالح المواطن، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى، وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة.