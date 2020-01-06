حكم من حلف بالطلاق بعدم تناول الطعام ثم أكل.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم من حلف بالطلاق بعدم تناول الطعام ثم أكل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتولى الرد عليه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ أحمد وسام، إنه طالما أزال سبب الشقاء التى حلفت بسببه فانتهى الأمر فلا كفارة عليك، فأنت حلفت فى موقف معين بسبب معين وانتهت المشكلة ويسميها الفقهاء يمين الفور، أى طالما أنك حلفت على شيء وانتهت المشكلة وزوجتك صالحتك فلا يقع الطلاق ولا يكون عليك كفارة.
أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المقصود بـ«يمين الفور عند الحنفية أو بساط اليمين عند المالكية» هو: أن يحلف الرجل على زوجته بفعل شىء أو تركه فى ظروف معينة وحالة معينة وهيئة معينة ثم يزول هذا الشىء فيسمح لها بعد ذلك بفعل هذا الأمر.
وأوضح «عاشور» خلال بث مباشر ، أن يمين الفور كأن يحلف الزوج على زوجته ألا تركب سيارته، فيقع هذا اليمين إذا ركبت على الفور، أما إذا ركبت بعد الحلف بيومين أو ثلاثة فلا يقع لأن الزوج كان يقصد بيمينه هذه منعها من ركوب السيارة في ذلك الوقت فقط.
ما هو يمين الفور ؟
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أن هناك في الفقه ما يسمى بـ"يمين الفور" وهو اليمين الذي يقع في الحال، بمعنى أن الرجل لو حلف على زوجته أن لا تفعل كذا في الحال وتفعله في وقتها الآن يقع اليمين أما إذا لم تفعله إلا بعد الحلف بساعة أو يوم أو مدة غير الوقت الذي حلف فيه الزوج فلا يقع اليمين، مشيرا إلى أن اليمين الفور متوقف على كسر الأمر فور الحلف أي في وقتها.
وأضاف جمعة في لقاء، ردا على متصل يقول "حلفت على زوجتي بعدم الاتصال ببنتها وإلا تكوني طالق، ولم تتصل بها في وقتها بل بعدها بشهرين اتصلت بها، فما الحكم؟"، أن كلمة "الآن" أي في وقت الحلف نفسه هو الذي يوقع اليمين، وأن اليمين الذي حلفت به على زوجتك لا يقع لأنها لم تتصل بابنتها في الحال وهي حلالك ولم تطلق ، وهذا " يمين الفور" لازم يتم كسر الحلف في وقته حتى يقع.
هل يمين الفور يقع به الطلاق ؟
تلقى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء سؤال يقول: "رجل قال لزوجته لو كلمتي بنتنا تبقي طالق" ومرت فترة زمنية نحو شهر وأبلغته أنها ستتصل وبالفعل حدث الاتصال بالبنت بعد مرور شهر من الحلف ، فهل يقع الطلاق على الزوجة؟.
رد علي جمعة قائلا: ليست مطلقة والطلاق لم يقع لأن الزوج قال لها لو اتصلتي بالبنت حالا أي في نفس الجلسة الذي حدث بها يمين الطلاق تبقي طالق فطالما الجلسة انتهت ومرت كل هذه الفترة دون اتصال فلا يقع الطلاق أما لو كانت اتصلت في نفس اليوم أو الجلسة التي حدثت فيها المشاجرة تكون طالق.
وتابع جمعة: هذا اليمين أطلق عليه العلماء "يمين الفور" وهو اليمين الذي يعتمد على الوقت بمعنى أن الزوج يقول لزوجته "إذا كلمتي البنت الآن تكوني طالق" حتى ولم يقل كلمة "الآن" إلا أنه من المعروف أنه يقصد في وقت المشاجرة فطالما تجاوزت الوقت ومر عدة أيام أو حتى يوم واحد فلا يقع الطلاق.
ما حكم تأخير كفارة اليمين؟
من حلف وحنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين، فإن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، فأي ذلك فعل أجزأه، فمن لم يجد وجب عليه صيام ثلاثة أيام.
قال الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» المائدة/89.
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير كفارة اليمين؟»، أنه ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام.
ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم
حكم إخراج القيمة بدلا من الطعام في كفارة اليمين
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المنعقدة هي اليمين التي يُحلف فيها على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، مؤكدًا أن حكمها عند الحنث: وجوب الكفارة.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي كفارة اليمين؟ أنه إذا حنث الحالف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في التخيير أو التتابع بين الكفارة، موضحًا أن من قالوا بالتتابع يرون ضرورة ألا يلجأ الحانث إلى صيام 3 أيام ما دام قادرًا على إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لافتًا إلى أن من قالوا بالتخيير يرون حرية اختيار الحانث بين أي الكفارات حتى ولو كان قادرًا عليها جميعًا.
واستند إلى قول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)».
ما كفارة حنث اليمين المتكرر
نوه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهوري السابق، بأن كفارة من حنث في يمينه هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
واستشهد «علي جمعة» خلال احدى الدروس الدينية بمسجد فاضل، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» المائدة/89.
وقدر المفتي السابق، قيمة إطعام الـ10 المساكين بنحو 200 جنيه، لكل مسكين 20 جنيهًا.
كيفية إخراج كفارة اليمين
أوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، خطأ شائعًا يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.
وأردف: أن تحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.
حكم إخراج قيمة الطعام في كفارة حنث اليمين
لفتت دار الإفتاء، إلى أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية.
وأفادت الإفتاء، بأنه يقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
وألمحت إلى أنه يجوز إخراج الطعام نفسه، ويجوز إخراج قيمته للمستحق، العاجز عن إخراج الكفارة يصوم 3 أيام.
حكم تأخير كفارة اليمين
نبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير كفارة اليمين؟»: «فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة».
واستشهدت بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» (المائدة: 89).
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