Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

التتابع في صيام كفارة اليمين.. حكم صيام أيام الكفارة الثلاثة متفرقة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:26 م
التتابع في صيام كفارة
التتابع في صيام كفارة اليمين.. حكم صيام أيام الكفارة الثلاثة
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
لا يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يجوز صومها متتابعة، أو متفرقة، ولا يجزئ للحانث يمينه الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.

كيفية التكفير عن اليمين
وبين الله تعالى كيفية التكفير عن اليمين كما ورد في قوله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

فكفارة اليمين بالترتيب كما وردت في الآية: أولًا: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام. 

ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم

كيفية إخراج كفارة اليمين
وأوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، خطأ شائعًا يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.

ونوه «عويضة» بأن تحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى يصحح اعتقادا خاطئا عن كفارة اليمين يقع فيه كثيرون

حكم صيام أيام كفارة اليمين متفرقة

هل يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة ؟ .. أمين لجنة الفتوى يجيب

كفارة اليمين .. الإفتاء توضح حكم الصيام بدلا من إطعام 10 مساكين.. فيديو

هل يجوز اعطاء كفارة اليمين لشخص واحد؟

حكم تأخير كفارة اليمين.. تعرف على جمهور الفقهاء

ترشيحاتنا

مفاجأة.. 80 % من فواتير الاتصالات للجمارك مضروبة

ليلة حزينة في الأهلي.. 3 حالات وفاة في يوم واحد

قائد القوات الجوية: نمتلك أحدث طائرات يمكنها الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي

والدة بطل الصاعقة: استعوضت أمري إلى الله فيك يا ابني.. فيديو

أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد

لـ الرقص بالأسلحة البيضاء.. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نفاد بطارية الآيفون.. سيدة تواجه كوارث أبسطها غرامة 9 آلاف جنيه

طفل عمره 9 أشهر يلقى مصرعه في منزل عائلته.. والسبب مأساوي

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد