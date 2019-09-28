يمين الفور.. ما المقصود به وهل يقع به الطلاق ؟

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المقصود بـ«يمين الفور عند الحنفية أو بساط اليمين عند المالكية» هو: أن يحلف الرجل على زوجته بفعل شىء أو تركه فى ظروف معينة وحالة معينة وهيئة معينة ثم يزول هذا الشىء فيسمح لها بعد ذلك بفعل هذا الأمر.





وأوضح «عاشور» خلال بث مباشر ، أن يمين الفور كأن يحلف الزوج على زوجته ألا تركب سيارته، فيقع هذا اليمين إذا ركبت على الفور، أما إذا ركبت بعد الحلف بيومين أو ثلاثة فلا يقع لأن الزوج كان يقصد بيمينه هذه منعها من ركوب السيارة في ذلك الوقت فقط.





ما هو يمين الفور ؟

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أن هناك في الفقه ما يسمى بـ"يمين الفور" وهو اليمين الذي يقع في الحال، بمعنى أن الرجل لو حلف على زوجته أن لا تفعل كذا في الحال وتفعله في وقتها الآن يقع اليمين أما إذا لم تفعله إلا بعد الحلف بساعة أو يوم أو مدة غير الوقت الذي حلف فيه الزوج فلا يقع اليمين، مشيرا إلى أن اليمين الفور متوقف على كسر الأمر فور الحلف أي في وقتها.





وأضاف جمعة في لقاء، ردا على متصل يقول "حلفت على زوجتي بعدم الاتصال ببنتها وإلا تكوني طالق، ولم تتصل بها في وقتها بل بعدها بشهرين اتصلت بها، فما الحكم؟"، أن كلمة "الآن" أي في وقت الحلف نفسه هو الذي يوقع اليمين، وأن اليمين الذي حلفت به على زوجتك لا يقع لأنها لم تتصل بابنتها في الحال وهي حلالك ولم تطلق ، وهذا " يمين الفور" لازم يتم كسر الحلف في وقته حتى يقع.





هل يمين الفور يقع به الطلاق ؟

تلقى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء سؤال يقول: "رجل قال لزوجته لو كلمتي بنتنا تبقي طالق" ومرت فترة زمنية نحو شهر وأبلغته أنها ستتصل وبالفعل حدث الاتصال بالبنت بعد مرور شهر من الحلف ، فهل يقع الطلاق على الزوجة؟.





رد علي جمعة قائلا: ليست مطلقة والطلاق لم يقع لأن الزوج قال لها لو اتصلتي بالبنت حالا أي في نفس الجلسة الذي حدث بها يمين الطلاق تبقي طالق فطالما الجلسة انتهت ومرت كل هذه الفترة دون اتصال فلا يقع الطلاق أما لو كانت اتصلت في نفس اليوم أو الجلسة التي حدثت فيها المشاجرة تكون طالق.





وتابع جمعة: هذا اليمين أطلق عليه العلماء "يمين الفور" وهو اليمين الذي يعتمد على الوقت بمعنى أن الزوج يقول لزوجته "إذا كلمتي البنت الآن تكوني طالق" حتى ولم يقل كلمة "الآن" إلا أنه من المعروف أنه يقصد في وقت المشاجرة فطالما تجاوزت الوقت ومر عدة أيام أو حتى يوم واحد فلا يقع الطلاق.