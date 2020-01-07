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تكنولوجيا

Alcatel 3L وحش فرنسى جديد بسعر جنوني.. 2500 جنيه فقط.. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أزاحت علامة Alcatel الفرنسية العريقة الستار عن آخر هداياها للعام الجديد، وهو هاتف Alcatel 3L الذى يأتى ضمن فئة الهواتف الذكية المتوسطة Alcatel 3L ذات السعر التنافسى، ويقدم الهاتف مواصفات مميزة مقابل 155 دولار فقط، ما يعادل 2500 جنيهًا مصريًا فقط، وهو الحصان الأسود للشركة فى 2020.

وبحسب جى إس إم آرينا التقني، يأتي Alcatel 3L بشاشة قياس 6.22 بوصة من نوع IPS بتقنية عرض HD+، وهى كاملة مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصفها، ويعمل بنظام Android Go الذى يوفر أقصى سرعة ممكنة من خلال نسخة Android 10 Go edition.

يمتلك Alcatel 3L معالج ثمانى من نوع MediaTek MT6762 ، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ولعشاق التصوير يقدم Alcatel 3L كاميرا ثلاثية بدقة 13 و 5 و 2 ميجابيكسل، كما يدعم Alcatel 3L بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى ألوان الأسود والأزرق والأخضر، مقابل 155 دولار فقط، مايعادل 2500 جنيهًا مصريًا فقط.

يذكر أن الهاتف سيطرح فى الربع الأول من 2020، أفريقيا وآسيا و أوروبا.
Alcatel 3L وحش فرنسى جديد بسعر جنوني.. 2500 جنيه فقط.. صور
Alcatel 3L وحش فرنسى جديد بسعر جنوني.. 2500 جنيه فقط.. صور
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