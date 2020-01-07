يصيب النساء أكثر من الرجال.. 6 أعراض خطيرة تنذر بـ التهاب المسالك البولية

تعتبر عدوى المسالك البولية (UTI) هي عدوى في أي جزء من الجهاز البولي، والكلى والحالب والمثانة ومجرى البول، وتشمل معظم الإصابات الجهاز البولي السفلي المثانة والإحليل.



وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال، حيث أن العدوى تقتصر على المثانة الخاصة بك، ويمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة. ومع ذلك، يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا كان التهاب المسالك البولية قد انتقل إلى كليتيك.



ويعالج الأطباء عادة التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل فرصك في الإصابة بـ عدوى المسالك البولية كنوع من الوقاية.



ويتم تجاهل التهاب المسالك البولية أو يخطئ في تشخيصه لدى كبار السن، حيث إنها الإصابة بـ التهابات المسالك البولية قد لا تظهر لها اى علامات أو أعراض في بداية الإصابة، إلا أنه سرعان ما تظهر الأعراض بعد الإصابة، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبية"، وتشمل:



1- رغبة قوية ومستمرة في التبول

2- إحساس بالحرقة عند التبول

3- نزول كميات صغيرة من البول

4- لون البول قد يبدو غائما

5- البول الذي يظهر بلون أحمر أو وردي فاتح أو بلون الكولا، علامة وجود دم في البول

6- رائحة قوية للبول.

7- آلام الحوض ، عند النساء، وخاصة في وسط الحوض وحول منطقة عظمة العانة.