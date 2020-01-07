AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يصيب النساء أكثر من الرجال.. 6 أعراض خطيرة تنذر بـ التهاب المسالك البولية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:32 م
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي
تعتبر عدوى المسالك البولية (UTI) هي عدوى في أي جزء من الجهاز البولي، والكلى والحالب والمثانة ومجرى البول، وتشمل معظم الإصابات الجهاز البولي السفلي المثانة والإحليل.

وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال، حيث أن العدوى تقتصر على المثانة الخاصة بك، ويمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة. ومع ذلك، يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا كان التهاب المسالك البولية قد انتقل إلى كليتيك.

ويعالج الأطباء عادة التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل فرصك في الإصابة بـ عدوى المسالك البولية كنوع من الوقاية.

ويتم تجاهل التهاب المسالك البولية أو يخطئ في تشخيصه لدى كبار السن، حيث إنها الإصابة بـ التهابات المسالك البولية قد لا تظهر لها اى علامات أو أعراض في بداية الإصابة، إلا أنه سرعان ما تظهر الأعراض بعد الإصابة، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبية"، وتشمل:

1- رغبة قوية ومستمرة في التبول
2- إحساس بالحرقة عند التبول
3- نزول كميات صغيرة من البول
4- لون البول قد يبدو غائما
5- البول الذي يظهر بلون أحمر أو وردي فاتح أو بلون الكولا، علامة وجود دم في البول
6- رائحة قوية للبول.
7- آلام الحوض ، عند النساء، وخاصة في وسط الحوض وحول منطقة عظمة العانة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض مرض السكر عند الرجال.. يصيب بالضعف الجنسي

أعراض مرض السكر.. عوامل وراثية تساهم فى الإصابة بالمرض

المرض الصامت .. أعراض مرض احتباس البول عند القطط في الشتاء

رغم عدم ظهور أعراض..علامات تحذيرية لإصابتك بحصوات الكلى

لهذه الأسباب أنت عرضة للإصابة بحصوات الكلى

حكة الجلد أبرزها.. 8 علامات تحذيرية لوجود خلل في وظائف الكلى

ترشيحاتنا

ضبط مدير شركة بحوزته 85 ألف قرص تامول بقيمة 6 ملايين جنيه بالإسكندرية

غلق طريق القاهرة السويس لمدة 10 أيام .. اعرف السبب

طائرة خاصة | محاولات أخيرة لإقناع محمد صلاح بحضور حفل أفضل لاعب أفريقي

الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة يزيد الإحساس بالبرودة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش

مفيش استئصال تاني| علاجات جديدة للقضاء على أورام الثدي دون كيماوي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود