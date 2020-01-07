فلاش باك | شاهد ساديو مانى يرقص مع محمد صلاح فى حفل أفضل لاعب أفريقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة اليوم الثلاثاء لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.



وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



وتبقي حظوظ الثلاثي متساوية نتيجة الموسم القوى الذى قدمه كل منهما سواء مع أنديتهم او منتخب بلادهم ، فنجمنا المصري محمد صلاح نجح فى الخطف الأنظار إليه بوة خلال مشاركته مع فريقه بالدوري الإنجليزى سواء فى موسمه الحالى او المنقضي بالإضافة إلى دوره المحورى فى تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا فى نسخته الماضية بعد ان سجل هدفا فى شباك توتنهام فى المباراة النهائية وهو الأمر نفسه بالنسبة للساحر السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول ورياض محزر نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتى.



ولا يزال المشهد الرائع الذى قدمه ساديو مانى مع زميله محمد صلاح فى حفل أفضل لاعب إفريقي 2018 الذى أقيم فى السنغال والذى توج بلقبه محمد صلاح ، فحرص مانى على الرقص مع محمد صلاح على أنغام الأغانى السنغالية فى مشهد حظى على إعجاب الملايين نتيجة الروح الرائعة التى تجمع بين اللاعبين الكبيرين.

