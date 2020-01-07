معهد البحوث بحلوان يفتح أبوابه للجمهور لمشاهد ظاهرة فلكية.. 10 يناير

وسيقوم فريق بحثي من الباحثين بمعمل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برصد هذه الظاهرة.





أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن عام 2020 سيشهد حدوث العديد من الخسوفات القمرية والكسوفات الشمسية التى يترقبها هواة الفلك وعلمائه، يصل عددها الى 4 خسوفات قمرية وكسوفان للشمس.وأوضح أنه في يوم الجمعـــــة الموافق 10 ينايـــر 2020 تحدث أول ظواهر الخسوف لعام 2020، حيث يحدث خسوف للقمرمن نوع شبه الظل، فخلال هذا الخسوف شبه الظل لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض"الظل" ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل" لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، (اضاءة خافته) وهذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية.وأضاف أنه كذلك في المناطق التي يظهر فيها القمرعند حدوث الخسوف ومنها (قارة أوروبا– قارة أسيا– معظم قارة أستراليا –قارة إفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية).وأكد المعهد أنه يرحب بالمواطنين وهواة الفلك للاستمتاع بمشاهدة تلك الظواهر الفلكية في مقر المعهد بحلوان، حيث تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق تقريبًا.وتكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وثماني دقائق وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة وأثنتي عشرة دقيقة تقريبًا، أما ذروته (وسطه)التي يحجب فيها ظل الأرض90 % تقريبًا من منطقة شبه الظل فيتفق توقيته مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وعشر دقائق مساءًا تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلي.مما هو جدير بالذكر أنظاهرة الخسوف القمري تفيد في التأكد من بدايات الأشهر القمرية (الهجرية) إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمريعندما يكون القمر بدرًا ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أوالهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدارالشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أوقريبا منه.ومن الجدير بالذكر أن القرن الواحد والعشرين (بين عامي 2001-2100) يشهد 230 خسوفًا قمريًا منهم 85 خسوفًا كاملًا و58 خسوفًا جزئيًا و87 خسوفًا شبه ظل.