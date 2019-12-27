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تعليم

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض المنوفية لهزة أرضية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:50 م
هزات أرضية
هزات أرضية
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن جميع محافظات مصر لم تتعرض لأي هزات أرضية اليوم وبالأخص محافظة المنوفية التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض من الاخبار حول تعرض المحافظة لهزة أرضية.

وأشار القاضي في تصريحات خاصة إلى أن المعهد الفلكي لم يرصد أي هزات أرضية اليوم، موضحا هناك معلومات غير موثقة يتم ترويجها عبر مواقع التوصل الاجتماعي، فالمعهد يمتلك موقعا رسميا له يتم من خلاله التواصل والتأكد من هذه المعلومات في أي وقت.


وأكد أن هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل وهو ما نفاه موضحا: " الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت على اهتمام كبير من الجمهور".
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