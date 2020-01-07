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رياضة

تدريبات تأهيلية خاصة لحارس الزمالك

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:46 م
حراس الزمالك
حراس الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
قرر عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اكتفاء محمد صبحي حارس الفريق بأداء الفقرة التأهيلية التي خاضها مع ثنائي الحراس محمد أبو جبل ومحمد عواد وعدم استكمال المران الجماعي.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك منح محمد صبحى راحة من المران الجماعى، وذلك لشعوره ببعض الإجهاد العضلي على أن يقوم بأداء بعض التدريبات بجيمانزيوم النادي.

وشارك محمد صبحى كحارس أساسى فى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية عشر للدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه زيسكو الزامبي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد ٤ نقاط فى ترتيب فرق المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا وراء مازيمبى الكونغولى صاحب النقاط السبع وبفارق نقطتين عن زيسكو الزامبى الثالث وأول أغسطس الأنجولى الرابع.
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