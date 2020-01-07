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برلمان

برلماني: الهزيمة تنتظر أردوغان على رمال ليبيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:50 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الرحمن سرحان
حذر النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من خطورة قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قواته الى ليبيا وموافقة البرلمان التركي على ذلك،قائلا: "إنها خطوة تنذر بالفوضى ليس داخل ليبيا ولكن في المنطقة كلها.

وأشار إلى أن أردوغان يهدف من وراء قراره الى دعم حكومة الاخوان الحاكمة في طرابلس ووضع يده على بترول ليبيا.

وشدد على أن الرفض الدولي المتزايد لقرار أردوغان، إرسال قواته الى ليبيا وانتفاض المعارضة التركية، ضد موافقة البرلمان التركى على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، دليل على العزلة الدولية التى تواجه أردوغان ورفض خطوته لدعم الإخوان وتقوية شوكتهم في طرابلس.

وأضاف أن أردوغان لن ينتصر في ليبيا على الاطلاق، وما ينتظر جنوده هى الهزيمة القاسية والقتل والتمزق في رمال ليبيا وعليه أن يتحمل ثمن مغامراته الفادحة.
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