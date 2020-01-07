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أخبار العالم

بريطانيا تعلق مجددا على اغتيال قاسم سليماني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:14 م
بريطانيا تعلق مجددا
بريطانيا تعلق مجددا على اغتيال قاسم سليماني
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دعاء أبوهشيمة
قال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، اليوم، الثلاثاء، إن الحكومة تتفق على أن قاسم سليماني، كبير الضباط الإيرانيين وقائد فيلق القدس، كان مسئولا عن سلوك مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف: "تؤمن الحكومة أيضا بأن سليماني كان يشكل تهديدا كبيرا لمصالحنا في المنطقة"؛ وتابع: "نحن نراجع دوما تدابير الحماية لقواتنا في العراق".

وأكد المتحدث باسم بويس جونسون أهمية خفض التصعيد وتهدئة حدة التوتر في المنطقة.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، انتقادات متزايدة لعدم قيامه بقطع عطلته في منطقة البحر الكاريبي، حيث يواجه الشرق الأوسط واحدة من أخطر الأزمات منذ حرب العراق 2003.

وقال سياسيون بريطانيون معارضون إنه من الواضح أن رئيس الوزراء البريطاني يخشى التحدث علنا خوفا من إغضاب الرئيس ترامب، الذي أمر باغتيال سليماني.
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