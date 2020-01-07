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أخبار العالم

بحضور بوتين والأسد.. عرض عسكري للقوات الروسية في سوريا | صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:34 م
بوتين والأسد يحضران
بوتين والأسد يحضران العرض العسكري
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وكالات
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين حضرا عرضا عسكريا للقوات الروسية العاملة في سوريا، وذلك خلال زيارة مفاجئة لبوتين.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار العاصمة السورية دمشق، وأجرى لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر الكرملين، أن بوتين تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف في عدد من المناطق السورية.

وقال بوتين للأسد: "قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها".
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