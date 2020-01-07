مصر نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام.. محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم زيارته لعدد من المطرانيات والكنائس ، لتقديم التهنئة للأقباط ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





و زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سمالوط ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مطاى ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى مزار، وكذلك مطرانية الأقباط الأرثوذكس بـ مغاغة والعدوة.





رافق محافظ المنيا في زيارته، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اللواء خالد شلبي، مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ، العميد محمود صبري مدير الأمن الوطني ، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلون عن الأزهر والأوقاف.





أكد المحافظ أن مصر ستظل دائما نسيجا مترابطا بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون يدا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم.



