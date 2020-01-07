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شبانة: حديث عن فوز مصر بتنظيم حفل الأفضل في العالم.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي محمد شبانة، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، إن هناك حديث عن فوز مصر بتنظيم حفل الأفضل في أفريقيا لمدة 3 سنوات وإستضافة مسابقة أفضل لاعب في العالم.

وأضاف محمد شبانة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم منبهر بتنظيم حفل الأفضل في أفريقيا في مصر.

وتابع محمد شبانة:" تم الإنتهاء من إنشاء المسرح العائم وتنظيم الحفل في 3 أسابيع فقط وهذه الإحتفالية ضخمة وأفضل من أي مهرجان رياضي في العالم".

وتابع محمد شبانة:" ضيوف حفل اختيار الأفضل في أفريقيا أشادوا بالتنظيم البطولة، ونسبة طارق حامد الأعلى في الفوز بلقب الأفضل في أفريقيا".

واكمل محمد شبانة:" اعتذار محمد صلاح ورياض محرز عن الحضور تؤكد على ان ساديو ماني هو الأقرب للفوز بلقب الأفضل في أفريقيا".
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