شبانة: حديث عن فوز مصر بتنظيم حفل الأفضل في العالم.. فيديو

قال الإعلامي محمد شبانة، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، إن هناك حديث عن فوز مصر بتنظيم حفل الأفضل في أفريقيا لمدة 3 سنوات وإستضافة مسابقة أفضل لاعب في العالم.
وأضاف محمد شبانة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم منبهر بتنظيم حفل الأفضل في أفريقيا في مصر.
وتابع محمد شبانة:" تم الإنتهاء من إنشاء المسرح العائم وتنظيم الحفل في 3 أسابيع فقط وهذه الإحتفالية ضخمة وأفضل من أي مهرجان رياضي في العالم".
وتابع محمد شبانة:" ضيوف حفل اختيار الأفضل في أفريقيا أشادوا بالتنظيم البطولة، ونسبة طارق حامد الأعلى في الفوز بلقب الأفضل في أفريقيا".
واكمل محمد شبانة:" اعتذار محمد صلاح ورياض محرز عن الحضور تؤكد على ان ساديو ماني هو الأقرب للفوز بلقب الأفضل في أفريقيا".
وأضاف محمد شبانة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم منبهر بتنظيم حفل الأفضل في أفريقيا في مصر.
وتابع محمد شبانة:" تم الإنتهاء من إنشاء المسرح العائم وتنظيم الحفل في 3 أسابيع فقط وهذه الإحتفالية ضخمة وأفضل من أي مهرجان رياضي في العالم".
وتابع محمد شبانة:" ضيوف حفل اختيار الأفضل في أفريقيا أشادوا بالتنظيم البطولة، ونسبة طارق حامد الأعلى في الفوز بلقب الأفضل في أفريقيا".
واكمل محمد شبانة:" اعتذار محمد صلاح ورياض محرز عن الحضور تؤكد على ان ساديو ماني هو الأقرب للفوز بلقب الأفضل في أفريقيا".