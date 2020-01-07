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رئيس البورصة يكشف عن تفاصيل إنشاء البورصة المصرية للسلع.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.

وتابع رئيس البورصة المصرية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن البورصة السلعية في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا ، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو الأمر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة.

وأشار محمد فريد أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء.

وأضاف رئيس البورصة المصرية إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم "البورصة المصرية للسلع"، بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية.

وقال رئيس البورصة المصرية وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع
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